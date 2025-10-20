



20 октября в Волжском открылся Первый международный форум «Ислам как фактор стабильности и защиты родины». Мероприятие организовано центральным духовным управлением мусульман Волгоградской области. Для участия в нём в регион съехались представители духовенства из 15 стран.

Программа форума рассчитана на два дня. Местом для его проведения стал ДК «Октябрь».

- На тематических площадках участники обсудят роль исламских ценностей в укреплении мира, стабильности и национального единства на примере Российской Федерации. Форум станет важной площадкой для укрепления межрелигиозного сотрудничества и сохранения духовных традиций, - сообщил журналистам муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад.

В рамках церемонии открытия участники поддержали усилия России по защите национальных интересов в рамках специальной военной операции по защите Донбасса. Представитель Ирана Верховного лидера Ирана Акбари Джидди Сабир провел параллель между политикой России и историей Ирана, когда исламское государство вынуждено было вести Священную войну.

Отметим, в Волгоградской области продолжается системная работа по вопросам сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия. На сегодняшний день в регионе проживают 140 национальностей и народностей, функционируют 440 национальных общественных объединений и религиозных организаций.

Вот уже несколько лет в Волгоградской области действует механизм предупреждения, выявления и устранения предконфликтных и конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, включающего в себя прогнозирование развития межнациональной и религиозной ситуации, мониторинг межнациональных, межрелигиозных и межконфессиональных отношений, федерального законодательства о свободе совести, СМИ. Благодаря этой работе в регионе сохранялись межнациональный и межконфессиональный мир и согласие, а бережное отношение к этой теме во многом помогает региону налаживать международные экономические связи в рамках реализации транспортно-логистического проекта «Север – Юг».

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»