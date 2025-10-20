



Гидрометцентр выпустил предупреждение для жителей Волгоградской области. По данным синоптиков, сильные ливни и туманы продолжат испытывать волгоградцев и гостей региона как минимум ещё несколько часов. Из-за опасности погоды в регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Согласно прогностической карте предупреждений для ЮФО, сильные ливни и туманы ожидаются в отдельных районах области. Пик ненастья придётся на отрезок времени до 18:00 20 октября. При этом сейчас специалисты уточняют прогноз на ближайшие 24-48 часов.

Отметим, по данным Волгоградского ЦГМС, регион ожидает промозглое начало рабочей недели. Ливни сбавят свой пыл уже завтра. 21 и 22 октября в Волгоградской области продолжатся небольшие дожди. Температура днём будет в диапазоне +8…+11 ºC. В ночное время +2..+9 ºC. Ветер юго-западный 7-12 м/с.