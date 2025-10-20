В Волгограде вместо ФОКа построили алкомаркет

Арбитражный суд Волгоградской области признал незаконным сделку по продаже без торгов земельного участка, так как вместо заявленного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) на нем был построен сетевой алкомаркет. Об этом, как передает V102.RU, сообщила прокуратура региона.

Участок земли на ул. Хользунова, 61 в Краснооктябрьском районе Волгограда в августе 2022 года был передан администрацией региона без проведения публичных торгов в аренду ООО «Рента Вектор» исключительно для строительства ФОК. Однако вместо этого объекта загадочным образом появился алкомаркет.





В ходе надзорной проверки установлено, что 16 ноября 2023 года указанный участок площадью 3 906 кв.м был выкуплен ООО «Рента Вектор» у администрации Волгограда за 795 тысяч рублей. А уже через три месяца - 12 февраля 2024 года - участок и возведенное на нем здание сетевого магазина проданы за 72 миллиона рублей аффилированному индивидуальному предпринимателю Бут М.В.

- Прокуратурой Волгоградской области предъявлено в суд исковое заявление о признании сделки по отчуждению земельного участка в пользу ООО «Рента Вектор» ничтожной, применении последствий недействительности ничтожной сделки посредством возврата спорного земельного участка в государственную собственность субъекта Российской Федерации, - сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство также потребовала признать магазин самовольной постройкой. Суд все требования удовлетворил. Также частично удовлетворен иск соистца – комитета по управлению государственным имуществом области об обязании предпринимателя привести спорный объект в первоначальное состояние, а именно в ФОК. Если это невозможно, то самовольный объект будет снесен.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: архив V102.RU / прокуратура Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!