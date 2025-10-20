Волгоградский школьник Вадим Храмов выступил в полуфинале ток-шоу «Ты супер»





19 октября в эфир одного из федеральных каналов вышел полуфинал музыкального ток-шоу «Ты супер». Перед профессиональным жюри выступил ученик МОУ СШ №50 Дзержинского района Волгограда Вадим Храмов. Школьник попытался покорить сердца зрителей исполнением песни «На часах ноль-ноль».

Вадим родился в Волгограде 20 февраля 2009 года. В возрасте трёх лет от него и его брата отказались родители. Позже малыши всё же обрели счастье в приёмной семье. Новые мама и папа специально не стали разлучать их с братом и оформили опеку над обоими детьми.

Музыка стала для молодого человека особым способом общения с миром.

Успехи Вадима оценили не только волгоградские преподаватели, но и жюри федерального вокального проекта. Однако на этот раз в финал прошли другие участники Диана Сабылина, Текла Экаладзе, Кирилл Тепляков, Тимофей Дробышев. При этом у волгоградца Вадима Храмова по-прежнему есть все шансы взять приз зрительских симпатий. Для этого необходимо принять участие в онлайн-голосовании.

Фото: скриншот эфира телеканала НТВ, телешоу «Ты — супер!»