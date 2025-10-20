С начала года в путешествие по железной дороге отправили более трех тысяч животных





За 9 месяцев 2025 года в путешествие поездом без сопровождения хозяев были отправлены 3,8 тысячи животных, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги. К слову, это на 22% больше, чем годом ранее.

Чаще всего в самостоятельное путешествие отправляли кошек и собак. Среди более редких перевезённых животных – черепаха и шиншилла. При этом, перевозить без сопровождения можно только прирученных и полностью здоровых домашних питомцев. Для такого путешествия хозяева животного должны позаботиться о переноске, клетке или контейнере. В пути у домашних питомцев есть доступ к еде, воде и лотку, а присматривают за ними проводники.



