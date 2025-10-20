С начала года в путешествие по железной дороге отправили более трех тысяч животных

Общество 20.10.2025 13:24
0
20.10.2025 13:24
За 9 месяцев 2025 года в путешествие поездом без сопровождения хозяев были отправлены 3,8 тысячи животных, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги. К слову, это на 22% больше, чем годом ранее.
Чаще всего в самостоятельное путешествие отправляли кошек и собак. Среди более редких перевезённых животных – черепаха и шиншилла. При этом, перевозить без сопровождения можно только прирученных и полностью здоровых домашних питомцев. Для такого путешествия хозяева животного должны позаботиться о переноске, клетке или контейнере. В пути у домашних питомцев есть доступ к еде, воде и лотку, а присматривают за ними проводники.
В Волгограде третий раз за год пересмотрят городской бюджет20.10.2025 19:09
Общество 20.10.2025 19:09
В Волгограде вместо ФОКа построили алкомаркет20.10.2025 18:10
Общество 20.10.2025 18:10
«Здесь есть душа»: почему молодые повара Волгограда выбирают школьные столовые20.10.2025 18:07 Реклама
Общество 20.10.2025 18:07 Реклама
Чудотворную икону «Федоровская» увезли из волгоградского собора20.10.2025 17:32
Общество 20.10.2025 17:32
Сразу две пенсии могут получать ряд волгоградцев20.10.2025 16:57
Общество 20.10.2025 16:57
В Волжском открылся международный форум, посвящённый исламскому единству20.10.2025 15:36
Общество 20.10.2025 15:36
Облздрав сообщил о состоянии шести пострадавших в ДТП на трассе под Волгоградом20.10.2025 15:11
Общество 20.10.2025 15:11
Волгоградка через суд сняла с себя «чёрную метку» московского МВД20.10.2025 14:42
Общество 20.10.2025 14:42
Начальницу отдела Роспотребнадзора в Волгоградской области наказали за волокиту20.10.2025 14:12
Общество 20.10.2025 14:12
Волгоградские артисты покорили «Вассой Железновой» зрителей в Ярославле20.10.2025 13:05
Общество 20.10.2025 13:05
Волгоградский школьник Вадим Храмов выступил в полуфинале ток-шоу «Ты супер»20.10.2025 13:04
Общество 20.10.2025 13:04
В Волгоградской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за ливней20.10.2025 11:21
Общество 20.10.2025 11:21
Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге научно-технологического развития20.10.2025 10:14
Общество 20.10.2025 10:14
В Волгограде прощаются с почётным энергетиком Петром Захаровичем Кувакиным20.10.2025 10:07
Общество 20.10.2025 10:07
Банк обманом пытался отобрать квартиру у волгоградки за мизерный долг20.10.2025 10:02
Общество 20.10.2025 10:02