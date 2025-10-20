Общество

Волгоградка через суд сняла с себя «чёрную метку» московского МВД

20.10.2025 14:42
Четвертый кассационный суд в Краснодаре помог волгоградке восстановить своё честное имя. Женщина в 2023 году попыталась покорить Москву, переведясь на работу из волгоградского в местный главк МВД. Однако вскоре она была уволена из силового ведомства по статье.

- В начале 2024 на Юлию Б. было наложено дисциплинарное взыскание по факту ее пропуска итоговых занятий по профессиональной подготовке, - рассказали журналистам в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области.

Отсутствие на квалификационных занятиях женщина объяснила болезнью. Соответствующие документы были ей предоставлены на место службы, однако начальство их проигнорировало. Впоследствии дисциплинарное взыскание стало поводом для увольнения волгоградки.

Попытаться снять «чёрную метку», с которой женщина уже не смогла бы устроиться на службу в силовые структуры, пришлось через Центральный районный суд Волгограда. Последний отказал волгоградке в исковых требованиях, соответствующее решение впоследствии поддержал и Волгоградский областной суд. Однако кассационная инстанция направила дело на пересмотр.

Отметим, на финальном этапе к рассмотрению дела подключился аппарат уполномоченного по правам человека. Татьяна Москалькова делегировала для участия в процессе одного из представителей регионального омбудсмена, который поддержал исковые требования волгоградки к правоохранительным органам. В том числе опираясь и на них, Волгоградский областной суд пересмотрел своё решение в пользу истца. Теперь женщина при желании сможет восстановиться на месте службы или вернуться на работу в Волгоград.

