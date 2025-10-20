Волгоградские артисты покорили «Вассой Железновой» зрителей в Ярославле

Артистам Волгоградского молодежного театра удалось повторить свой успех и собрать бурные аплодисменты в Ярославле, где с 7 по 19 октября проходил XXV Международный Волковский фестиваль, передает V102.RU.





- Волгоградский молодежный театр сыграл спектакль «Васса Железнова» по пьесе Максима Горького на сцене Первого русского театра драмы имени Федорова Волкова. Спектакль «Васса Железнова» раскрыл перед зрителями сложную тему разрушения семьи и их ценностей. Постановка произвела огромное впечатление на публику Ярославля. По окончании спектакля зал стоя чествовал артистов, а бурные аплодисменты не смолкали, - сообщили в ВМТ.





Волгоградский молодежный театр выражает искреннюю признательность и благодарность Российскому государственному академическому театру драмы имени Федора Волкова за приглашение на фестиваль и дружеский прием.

Напомним, что сентябре этого года Волгоградский молодежный театр с успехом выступил перед столичной публикой на сцене театра имени Вахтангова в Москве со спектаклем «Васса Железнова».

Уникальный спектакль «Васса Железнова» по первой редакции Максима Горького Волгоградский молодежный театр играет с весны 2024 года. За полтора года эта постановка под руководством Заслуженного артиста России Владимира Бондаренко вошла в сотню лучших спектаклей страны.

Фото: Волгоградский молодежный театр / t.me





