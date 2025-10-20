В Волгоградской области по инициативе прокуратуры привлечена к ответственности за волокиту начальник одного из территориальных отделов Роспотребнадзора Татьяна Илясова. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан Ильясова оштрафована на 30 тысяч рублей.

Ильясова является руководителем территориального отдела в г.Фролово, Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Нарушения в ее работе были выявлены надзорным ведомством в ходе проверки исполнения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что нарушения носили систематический характер.

- Систематически нарушались сроки рассмотрения обращений граждан по вопросу соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Одно из обращений вместо предусмотренных законодательством 30 дней фактически рассматривалось контролирующим органом более 70 дней. Подобное положение дел нарушало права заявителей на своевременное рассмотрение обращений, влекло их обоснованные жалобы в органы прокуратуры, - рассказала Черединина.

Татьяна Илясова привлечена к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Решение о назначении штрафа вынес мировой судья судебного участка № 58 Фроловского судебного района Волгоградской области.





