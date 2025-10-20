Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Волгоградской области

Крупная авария, в которой пострадали шесть человек, произошла в Быковском районе Волгоградской области, передает V102.RU.
По данным ГУ МВД России по региону, вечером 19 октября на 654 км автодороги «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» столкнулись Mercedes и «ВАЗ-2107».
В результате ДТП пострадали оба водителя и четверо пассажиров отечественной легковушки, включая троих детей.
Всех пострадавших госпитализировали в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
