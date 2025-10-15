Общество

Биолог сделал шок-находку в волгоградском пруду: водоросль, поражающую память токсином

Общество 15.10.2025 15:42
Волгоградский биолог Николай Онистратенко сделал открытие, исследуя качество воды из Микояновского пруда. По его словам, в водоеме он обнаружил редкого представителя группы Диаметровых водорослей, способного вызывать так называемую «моллюсковую амнезию». По словам Онистратенко, он и сам впервые за многие годы исследований видит воочию такой экземпляр. 

Напомним, что Микояновский пруд расположен в Городищенском районе Волгоградской области – в непосредственной близи с Волгоградом. 

– Поднапряг память и всё же вспомнил, как читал про таких оригинальных диатомей ещё в студенческие времена. Но вживую увидел впервые. Предполагаю, что перед нами представитель рода Nitzschia (Ницшия), входящего в большую группу Диатомовых водорослей. Отличительной особенностью диатомей является наличие двух (диа-) защитных створок из кремнезёма.  Существует предположение, что диатомовые водоросли приобрели часть генома «на стороне» путем горизонтального дрейфа генов от бацилл, – рассказал Николай Онистратенко.  

По словам Онистратенко, в случае, ницшии (и псевдоницшии) испытывают стресс, происходит активное выделение ими токсина – домоевой кислоты.  Ничего хорошего, разумеется, это не сулит водоемам. 

– Накопление домоевой кислоты в водоеме приводит к гибели конкурирующих видов водорослей, бактерий, грибов. Аккумуляция токсина в теле моллюсков и рыбы приводит к характерным симптомам у поедающих их животных, в том числе у человека. Домоевая кислота имитирует обычный нейромедиатор – глутаминовую кислоту, что и обусловливает поражение нервной системы – так называемую «моллюсковую амнезию, – констатирует биолог. 

Более того, уточняет он, высокая концентрация продуктов жизнедеятельности псевдоницший приводит к массовой гибели рыбы и морских млекопитающих. 

– Известны отравления и у жителей приморских городов, – говорит Николай Онистратенко. 

Впрочем, паниковать волгоградцам не стоит, поскольку озвученная информация – это пока лишь догадки ученого. Для начала нужно выяснить, не производит ли найденная им ницшия опасный токсин. 

Видео: Николай Онистратенко / VK.com

