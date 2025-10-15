Общество

«Мог схватить и запугивать»: родители учеников гимназии №1 на видео рассказали о конфликте с отцом-блогером

Общество 15.10.2025 18:43
0
15.10.2025 18:43


В Центральном районе Волгограда на фоне бездействия контролирующих органов продолжается противостояние родительского коллектива гимназии №1 и автора Telegram-канала, являющегося отцом одной из гимназисток. Первая сторона пишет заявления правоохранителям  с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить права их детей, второй как ни в чем не бывало снимает и выкладывает в Сеть видеоролики с участием учеников, а также, заручившись поддержкой нескольких активистов, не раз оскандалившихся на весь Волгоград, записывает видеообращения в надзорные органы по надуманным поводам.  

Корреспонденты ИА «Высота 102» встретились 15 октября с родителями гимназистов, чтобы прояснить, откуда берет начало конфликт и что нужно для его разрешения. 


Напомним, как ранее сообщалось информагентством, широкую огласку ситуация в гимназии №1 Волгограда получила после инцидента с участием педагога, которая запретила дочери Telegram-блогера вести  запись уроков на диктофон. В своем блоге мужчина рассказал об этом, а после, не найдя поддержки ни в лице руководства гимназии, ни у родителей, ни даже у собственных подписчиков, начал регулярно публиковать ролики с жалобами на организацию пропускного режима, на других родителей и, в прямом смысле слова, даже дырки в заборе. 

Как рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» волгоградцы, проблемы с данным родителем начались еще в первом классе (сейчас дети учатся уже в 6-м, – Прим.ред.), а последней каплей в чаше терпения родителей стала видеозапись, опубликованная в Telegram-канале, на которой отец-блогер запечатлел лица их несовершеннолетних детей.  

– История тянется еще с начала обучения в нашем коллективе. Его дочь упала на перемене, после чего он стал у нее выяснять все обстоятельства произошедшего инцидента, а затем явился в школу и обвинил во всем произошедшем учителя. В итоге педагог отказался от нашего класса, не выдержав давления со стороны настойчивого родителя. Также за ним замечены факты, когда он вмешивался в конфликт между самими детьми. Мог схватить, по его мнению, виновного в конфликте малыша и начать трясти его, пытаясь запугать, – рассказывает одна из родительниц Анна. 

Волгоградцы отмечают, что не против записи учениками на диктофон преподаваемых знаний. По их мнению, куда большая опасность кроется в другом – в действиях самого мужчины. Как утверждают родители, отец-блогер мешает спокойному обучению детей и может агрессивными действиями нанести травму неокрепшей подростковой психике. 

– Никто бы и не знал об инциденте с диктофоном, если бы он сам не стал акцентировать внимание на данном случае. Кроме того, своим поведением мужчина показал пример своей дочери, которая начала создавать новые конфликты не только внутри класса, но и между другими преподавателями, – поясняет волгоградка. 

Участившиеся конфликты, по словам обеспокоенных родителей, мешают усвоению школьного материала учениками. Обращения в администрацию школы с просьбой повлиять на ситуацию пока не принесли желаемого результата.  

– Он подходит к детям и начинает устраивать какие-то опросы. Ребенка он снимает без разрешения родителей, что является нарушением. С какими целями он снимает детей, стоит только догадываться, – рассуждают волгоградцы. – И, если признаться честно, многие его ролики в его канале о проблемах школы являются притянутыми за уши. Большинство из нас не видят тех проблем, о которых он заявляет.

– Человек собирает информацию путем аудио- и видеозаписи. Где она хранится? Каким образом она будет использована и распространена? Мы не знаем. Также он собирает изображения территории школы, которые также могут использованы с целью подрыва безопасности всех обучающихся. Настораживает факт того, что до сих пор не дана оценка его действиям. Хотя мы уже обращались в правоохранительные и административные органы, где по данному факту организовали проверки, – продолжают родители. 

Волгоградцы надеются, что на ситуацию обратит пристальное внимание прокуратура. Родители гимназистов просят дать оценку действиям блогера, снимающего детей, специфику пропускного режима на территории образовательного учреждения и затем выкладывающего в Сеть видео с данным контентом. 

Его машина постоянно стоит перед школой. Зачем? – задаются вопросом обеспокоенные ситуацией волгоградцы. 

Отметим, что пообщаться с директором гимназии №1 сегодня корреспондентам ИА «Высота 102» не удалось. В настоящее время Николай Цыбанев находится в отпуске.  

Ранее редакция ИА «Высота 102» запросила комментарий по ситуации в ГУ МВД России по Волгоградской области. На сегодня ответа пока не поступало, однако известно, что 15 октября в гимназии днем работали сотрудники ПДН. 

Коллаж и видео: Алексей Костяков / V102.RU

