Очень странный творог из Ленинска запретили продавать в Волгограде





В Волгоградской области специалисты Россельхознадзора не допустили до прилавков 15 килограммов творога, к которому возникли вопросы. По данным ведомства, производитель не указал процент жирности.

Сообщается, что речь идет о производственной площадке, расположенной в Ленинском районе Волгоградской области. Нарушения вскрылись при проведении мониторинга ИИ и аналитических модулей.

– Мониторинговой группой ведомства согласно данным компонента «Меркурий» установлено, что ветеринарным специалистом ГБУ ВО «Ленинская райСББЖ» на площадке физического лица оформлен эВСД на молочную продукцию (творог) в количестве 15 кг без указания процента жира и белка. Данный факт является нарушением требования закона и техрегламента. Кроме того, нарушена прослеживаемость продукции, – сообщили в управлении Россельхознадзора.

Физлицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В адрес комитета ветеринарии области и в природоохранную прокуратуру направлены соответствующие материалы для принятия мер в рамках компетенции. Оформленный эВСД аннулирован.

Фото: shedevrum.ai