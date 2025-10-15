Теперь по морали: редакции СМИ защитят от авторского терроризма и вымогателей





С 1 января 2026 года вступят в силу поправки в Гражданский кодекс РФ, призванные навести порядок в расчёте компенсаций за неправомерное использование чужого контента. По информации «Парламентской газеты», нововведения призваны ликвидировать практику, когда целые юридические компании выкупают права частных лиц на фото- и видеоматериалы, после чего доводят СМИ до банкротства, взыскивая завышенный материальный ущерб.

Согласно открытым данным, лишь за несколько последних лет редакциям были предъявлены требования за использование чужого контента на 870 миллионов рублей. При этом правоприменительная практика сложилась таким образом, что практически все из них были выиграны истцами.

Примечательно, что нажиться за счёт журналистов пытаются не только алчные юристы, но и недобросовестные коллеги, которые сознательно распространяют по социальным сетям собственные фото- и видеоматериалы без логотипов и указания какой-либо принадлежности. Когда журналисты их берут в работу и по закону указывают в качестве источника опубликовавший материалы канал, конкуренты выходят из тени и предъявляют изданию внушительные иски. С такой ситуацией уже сталкивалась редакция ИА «Высота 102», проигравшая суд главреду другого СМИ, который действовал по описанной выше схеме. Размер компенсации тогда составил 45 тысяч рублей.

Как раз чтобы остудить пыл такого рода дельцов, ещё в 2023 году Валентина Матвиенко вместе с группой сенаторов разработали законопроект, который должен был существенно ограничить размеры компенсаций.





В результате предложенный механизм был впоследствии доработан, утверждён и через несколько месяцев вступит в силу.

– Если есть ссылка на источник заимствования фотографии и не указано имя автора, это будет рассматриваться как нарушение не исключительного права, а таких личных неимущественных прав, как право авторства и право на имя. В этом случае достаточно будет указать под фото имя автора и компенсировать ему моральный вред. Компенсации морального вреда, как правило, ограничиваются небольшими суммами, – приводят журналисты слова эксперта Георгия Мохова.

Также в законе появится оговорка, позволяющая сбить размер компенсации в случае, когда редакция не знала и не должна была знать о том, что публикация данного контента нарушает чьи-то исключительные права.

Прикрыли законодатели и ещё одну лазейку, позволяющую разорять СМИ. Раньше, если снимок использовался несколько раз, суды умножали компенсацию за один снимок на количество публикаций. Теперь же у итоговой выплаты есть предел.

Отметим, фотографии по-прежнему могут использоваться СМИ без разрешения правообладателя исключительно в информационных, научных, учебных или культурных целях.