Родным 16 погибших на СВО волжан передали ордена Мужества, медали Жукова и Суворова

В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 15 октября, в торжественной обстановке государственные награды передали родственникам 16 участников специальной военной операции на Украине, погибших при исполнении боевых задач. Как сообщили в администрации города, за проявленные отвагу и мужество, волжане, принявшие участие в СВО, посмертно награждены орденами Мужества, медалями Суворова и Жукова.
Указом президента России Владимира Путина орденов Мужества удостоены (посмертно):
– рядовой Сергей Воронков
– рядовой Игорь Гаев
– рядовой Игорь Еськов
– рядовой Александр Зобов
– рядовой Антон Морозов
– рядовой Антон Синицын
– рядовой Сергей Уралов
– рядовой Анатолий Фролов
– ефрейтор Николай Дьяченко
– ефрейтор Даниил Жарский
– ефрейтор Александр Завгороднев
– ефрейтор Евгений Иванов
– старший прапорщик Руслан Калиев
Медали Суворова удостоены:
– рядовой Александр Крылов
– ефрейтор Юрий Паршуков.
Медалью Жукова посмертно отмечен младший сержант Владислав Ткаленко.
На церемонии передачи наград присутствовали дети, вдовы и родители волжан, проявивших мужество при защите интересов Российского государства.