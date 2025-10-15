Транспорт

Родным 16 погибших на СВО волжан передали ордена Мужества, медали Жукова и Суворова

В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 15 октября, в торжественной обстановке государственные награды передали родственникам 16 участников специальной военной операции на Украине, погибших при исполнении боевых задач.  Как сообщили в администрации города, за проявленные отвагу и мужество, волжане, принявшие участие в СВО, посмертно награждены  орденами Мужества, медалями Суворова и Жукова. 

Указом президента России Владимира Путина орденов Мужества удостоены (посмертно):  

– рядовой Сергей Воронков

– рядовой Игорь Гаев

– рядовой Игорь Еськов

– рядовой Александр Зобов

– рядовой Антон Морозов

– рядовой Антон Синицын

– рядовой Сергей Уралов

– рядовой Анатолий Фролов

– ефрейтор Николай Дьяченко

– ефрейтор Даниил Жарский

– ефрейтор Александр Завгороднев

– ефрейтор Евгений Иванов

– старший прапорщик Руслан Калиев 

Медали Суворова удостоены: 

– рядовой Александр Крылов

– ефрейтор Юрий Паршуков.

Медалью Жукова посмертно отмечен младший сержант Владислав Ткаленко.

На церемонии передачи наград присутствовали дети, вдовы и родители волжан, проявивших мужество при защите интересов Российского государства. 

