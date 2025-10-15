Жителя Подмосковья арестовали в Волгограде за хищение миллионов у участника СВО

Центральный районный суд Волгограда арестовал 20-летнего жителя Московской области, который обвиняется в тайном хищении 2 миллионов 790 тысяч рублей с банковского счета участника СВО. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, в СИЗО Волгограда аферист пробудет до 13 декабря.

20-летний фигурант уголовного дела совершил преступление 19 июля 2024 года в составе организованной группы. Ему помогали еще двое человек, которые ранее были задержаны правоохранителями. Они выдавали себя за работников банка и сотового оператора, обманным путем под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств тайно похитили с банковского счета участника СВО принадлежащие ему денежные средства. Похищенное они перевели в электронные деньги на криптовалютной бирже.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже и легализации денежных средств - п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

- В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, просили применить домашний арест, мотивировав, что обвиняемый не намерен скрываться от следствия и суда, - рассказали в облсуде.

Постановление об аресте может быть обжаловано в апелляционном порядке.





