Волгоградские АЗС задрали ценники на все марки бензина и солярку





В Волгоградской области по итогам еженедельного мониторинга цен на автомобильное топливо статистики зафиксировали подорожание всех марок бензина. За семь дней ценники на волгоградских АЗС выросли в среднем на 0,4% – до 63 рублей 96 копеек.

Стоимость литра бензина марки АИ-92 выросла в Волгоградском регионе к 13 октября на 0,45% и достигла 60 рублей и 63 копеек. Напомним, что неделей ранее его стоимость официально была зарегистрирована на уровне 60 рублей и 36 копеек. Таким образом, всего за неделю цена этого бензина увеличилась на 27 копеек.

АИ-95 к 13 октября подорожал на АЗС в Волгоградской области до 67,05 рублей – стоимость литра выросла на 0,44% или 29 копеек в денежном выражении.

Цена АИ-98 достигла в Волгограде и области 86 рублей и 52 копеек, увеличившись на 0,11% за неделю – плюс 49 копеек.

Сильнее всего подорожало в регионе, по данным статистиков, дизельное топливо. На солярку ценники выросли на 0,52% – до 70,24 рублей за литр (+37 копеек).