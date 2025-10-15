Общество

В Волгограде из аварийных домов переселят 3700 человек

Общество 15.10.2025 16:37
В Волгограде до конца 2027 года новоселье должны справить 3700 человек, проживающие в настоящее время в домах, признанных аварийными. С заявлением об этом выступила 15 октября администрация региональной столицы. Уточняется, что речь идет о тех «аварийках», которые таковыми признали до 1 января 2017 года. 

Ранее, напомним, о старте новой региональной трехлетней программы по расселению аварийных многоквартирных домов сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.  Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 

В общей сложности до конца 2027 года будет расселено 46 МКД непригодных для проживания. 

– Ранее в регионе была утверждена соответствующая адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2025 - 2027 годах». До конца 2027 года в областном центре будут расселены 46 аварийных домов, общей площадью более 47 тысяч квадратных метров. По действующему порядку жильцы расселяемых МКД могут получить денежные компенсации за свое прежнее жилье или новые квартиры, – напоминают в администрации Волгограда.   

Согласно требованиям, предоставляемым новым жилым метрам, в квартирах должны быть кухонные плиты и сантехника, а также выполнена чистовая отделка. 

По данным мэрии Волгограда, уже запущены конкурсные процедуры по приобретению квартир в новостройках. Перед приемкой жилья сотрудники администрации Волгограда проверят качество выполненных отделочных работ, а также его соответствие другим условиям договора.

Кроме Волгограда в новой региональной программе участвует еще девять муниципалитетов Волгоградской области. Новоселье обещают жителям Волжского, Камышина, Михайловки, Жирновска, Калача-на-Дону, Суровикино, Городища, Средней Ахтубы и Палласовки. 

В рамках завершенного этапа переселения в новое комфортное жилье было переселено порядка 11,2 тысяч жителей Волгоградской области, а за весь период действия региональных программ, связанных с переселением граждан из аварийного жилья, уже улучшили свои жилищные условия более 23 тысяч жителей региона.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

