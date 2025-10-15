Федеральные новости

В Астрахани Сталин незаметно «сверг» Ленина с пьедестала

В Астрахани бюст Иосифа Сталина незаметно для большинства местных жителей заменил памятник Владимиру Ленину. Как сообщает Арбуз, смена вождей произошла у проходной судоремонтного завода АСПО, ранее носившего больше 30 лет имя Сталина.

– В этом году производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и судоремонта Объединенной судостроительной корпорации исполняется 95 лет. Мы предположили, что появление бюста связано с юбилейной датой, однако позже выяснили, что земля под постаментом принадлежит муниципалитету, и завод не мог самовольно устанавливать памятники. Представитель судоремонтной организации пояснил, что бюст Сталина установили представители местного отделения КПРФ, – сообщает астраханское издание.

Журналисты уточняют, что заводчане не имеют отношения к установке бюста. Предприятию принадлежит только якорь, расположенный рядом. 

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в Волгограде отказались от идеи нанести на фасад здания бывшей партшколы в центре города контур барельефа Сталина, который был демонтирован в 1961 году на фоне развенчания культа личности вождя.

