По самые помидоры: цены на томаты выросли в Волгограде на 8%





В Волгоградской области за неделю ничто так не подорожало на прилавках продуктовых магазинов, как помидоры. Цена одного килограмма этих овощей, по данным Волгоградстата, выросла на 8%.

Средний ценник в овощных отделах волгоградских магазинов на помидоры достиг 146 рублей и 64 копеек. Огурцы для салата из свежих овощей можно купить в среднем за 117 рублей – этот овощ подорожал почти на 2% (1,97).

Ощутимый рост цен отмечается в Волгоградском регионе и на картофель. Здесь килограмм подорожал до 39 рублей – на 3,44%. Чуть менее, чем картофель, выросла в цене и свекла – килограмм овоща стоит не меньше 36 рублей (+3,35%).

Интересно, что яблоки в плодородной Волгоградской области обогнали по темпам роста цен бананы – 2,63% против 1,03%.

Добавим, что в мясных отделах ценники практически не изменились, а курятина за семь дней (с 6 по 13 октября) даже слегка подешевела.