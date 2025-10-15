Беспилотную опасность объявили в Волгограде вечером 15 октября





В Волгограде жителей вечером 15 октября предупредили о беспилотной опасности. Сообщения поступили на мобильные устройства волгоградцев около 23.00 мск.

В условиях воздушной угрозы жителей региональной столицы и других муниципалитетов Волгоградской области призывают соблюдать правила безопасности – держаться в стороне от окон и не выходить на открытые территории.

Горожане в Волгограде отмечают, что ориентировочно с 21.00 в Центральном и южных районах вновь стали отмечаться перебои в работе мобильного интернета.

По данным мониторинговых каналов, угроза приближения БПЛА возникла в регионе после 20.00 мск. В Росавиации на этот час решения о закрытии аэропорта «Сталинград» не принимали.