В волгоградском ЦПКиО начали «раздевать» колесо обозрения: фото





В Волгограде в Центральном парке культуры и отдыха начались демонтажные работы на колесе обозрения. Как сообщает ИА «Высота 102», при помощи альпинистов в эти дни в ЦПКиО снимают подсветку с аттракциона.









Как рассказали в пресс-службе парка, после того, как будут демонтированы светящие элементы, рабочие перейдут уже непосредственно к разбору конструкций.

– Работы будут выполняться при помощи крупногабаритной техники – вышек и многотонных подъемных кранов. В конце осени элементы колеса обозрения перевезут на площадку в Красноармейском районе, и в следующем году аттракцион заработает на площадке в створе бульвара им. Энгельса. Отсюда катающимся откроются живописные виды на Сарептский затон и одноименный полуостров, – прокомментировали в ЦПКиО.





К слову, одновременно с демонтажными работами в парке в центре Волгограда команда ЦПКиО приступила к благоустройству пустующего участка в южном районе. В створе бульвара им. Энгельса специалисты в эти дни ставят ограждения. В ближайшее время сюда привезут буровую установку для подготовки фундамента под 50-метровое колесо обозрения, которое переедет из ЦПКиО.





Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»