Волгоградец доставлен в полицию за стрельбу из пистолета во дворе МКД





В Тракторозаводском районе Волгограда полицейские вычислили молодого человека, устроившего пальбу во дворе МКД. «Геройства» волгоградца очевидцы засняли на видео и выложили в интернет, где кадрами заинтересовались правоохранительные органы.







- Участковым уполномоченным районного отдела полиции была установлена личность стрелявшего. Им оказался 21-летний местный житель,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На допросе мужчина рассказал, что недавно приобрёл охолощенный пистолет и захотел его проверить. Для этого он выбрал вечернее время и, выйдя из подъезда, совершил два выстрела.

Отметим, в настоящее время в суд направлен протокол об административном правонарушении. За нарушение общественного порядка стрелку грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области