Расследования

Под Волгоградом у запойного водителя конфисковали люксовый Cadillac

Расследования 15.10.2025 18:16

15.10.2025 18:16


Фроловский городской суд Волгоградской области признал 61-летнего местного жителя виновным в повторном управлении автомобилем в пьяном виде. Его Cadillac CTS, который относится к автомобилям бизнес-класса, конфискован в доход государства, сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Установлено, что водитель был подвергнут административному наказанию за отказ от прохождения медицинское освидетельствования на состояние опьянения и отсутствие водительских прав. Однако вскоре снова попался сотрудникам полиции за рулем своего Cadillac. 27 июля текущего года мужчина с явными признаками опьянения двигался в сторону закусочной «Аристократ» за спиртным. Его остановили сотрудники ДПС. 

Освидетельствование подтвердило, что водитель был пьян. Однако мужчина с таким результатом не согласился. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. На суде, где рассматривалось его дело, водитель полностью признал вину.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 200 тысяч рублей. Его лишили права управления транспортным средством на два года. Суд также постановил конфисковать иномарку в доход государства. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 


