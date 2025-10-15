



Жители Волгоградской области, активно использующие Интернет и социальные сети, в современных реалиях ежедневно сталкиваются с различной информацией, часть которой, как показывает практика, – фейки. Причем современные технологии позволяют злоумышленникам создавать настолько реалистичные фейки, что распознает их далеко не каждый пользователь. Достоверную информацию без манипуляции фактами жителям Волгоградской области предлагают в госпабликах региона.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в Волгоградской области функционируют уже более 5,6 тысячи официальных аккаунтов государственных учреждений, которые суммарно имеют свыше 3,4 млн подписчиков. Каждый день в госпабликах публикуются сведения обо всех значимых событиях в регионе, законодательных изменениях, новых проектах и мероприятиях социальной направленности, в достоверности которых нет никаких сомнений.

Помимо предоставления важной информации, госпаблики предоставляют и обратную связь. Волгоградцы могут обратиться с интересующими вопросами, выразить своё мнение и принять участие в открытых общественных обсуждениях.

– Использование госпабликов значительно ускоряет решение возникающих проблем и способствует эффективному взаимодействию населения с органами власти, – уверен руководитель Центра управления регионом Волгоградской области Олег Егорушин. – Важно отметить, что необходимость учета мнения граждан при формировании стратегии долгосрочного социального и экономического развития региона неоднократно подчеркивал губернатор Андрей Бочаров.

Фото: shedevrum.ai