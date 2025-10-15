Расследования

Под Волгоградом водителей двух разбившихся машин отдали под суд за гибель в ДТП двух человек

Расследования 15.10.2025 11:22
0
15.10.2025 11:22


В Волгоградской области перед судом предстанут водители двух автомобилей, в результате столкновения которых в октябре прошлого года погибли два человека, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 23-летний местный житель Ибрагим Бакуев и 28-летний житель Ростовской области Андрей Матвиенко обвиняются в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц (п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Оба находились за рулем без прав. Бакуеву их не выдавали, а Матвиенко был лишен права управления автомобилем. Бакуев отрицает вину, а Матвиенко признает частично.


Напомним, что ДТП произошло 26 октября 2024 года на 20-м км автодороги «Червленое – Калач-на-Дону». Бакуев, управляя автомобилем «Лада Приора», не убедился в безопасности маневра и резко выехал при повороте налево на проезжую часть нерегулируемого перекрестка. Следствие установило, что техническая возможность избежать аварии у него была, однако Бакуев совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2106» под управлением Матвиенко. В свою очередь Матвиенко, подъезжая к нерегулируемому перекрестку, не позволил завершить поворот «Ладе Приоре» и не принял мер к экстренному торможению.

Ранее сообщалось, что в автомобиле «ВАЗ 2106» находились члены цыганской семьи.

В результате ДТП на месте погиб 12-летний пассажир «Лады Приоры». Тяжелые травмы получила 26-летняя женщина из «ВАЗ 2106» - она скончалась в больнице. Оба водителя и три пассажира из «ВАЗ 2106» получили травмы, которые были квалифицированы как тяжкие. 

Прокуратура Калачевского района посчитала собранные следствия доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Водителям грозит до 15 лет лишения свободы. 

Фото прокуратуры Волгоградской области / t.me


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
15.10.2025 09:00
Расследования 15.10.2025 09:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2025 18:45
Расследования 14.10.2025 18:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2025 17:44
Расследования 14.10.2025 17:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2025 17:29
Расследования 14.10.2025 17:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2025 16:13
Расследования 14.10.2025 16:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2025 11:45
Расследования 14.10.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2025 10:38
Расследования 14.10.2025 10:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2025 09:09
Расследования 14.10.2025 09:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2025 16:40
Расследования 13.10.2025 16:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2025 12:35
Расследования 13.10.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2025 11:37
Расследования 13.10.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2025 20:42
Расследования 12.10.2025 20:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2025 13:23
Расследования 12.10.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2025 21:29
Расследования 11.10.2025 21:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2025 20:17
Расследования 11.10.2025 20:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:27
В Волжском попал на видео жуткий наезд иномарки на пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
Теперь по морали: редакции СМИ защитят от авторского терроризма и вымогателейСмотреть фотографии
13:31
Очень странный творог из Ленинска запретили продавать в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:11
Четыре знака «Рубеж Сталинградской доблести» возводят в волгоградских городах и поселкахСмотреть фотографии
12:56
Почему важно закрыть лицевой счет при продаже жилья, рассказали в ИВЦ ЖКХСмотреть фотографии
12:38
Депутат потребовал отменить концерт Варум и Агутина в СаратовеСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде Росздравнадзор потребовал остановить работу сети аптек «Гамма»Смотреть фотографии
11:29
Родным 16 погибших на СВО волжан передали ордена Мужества, медали Жукова и СувороваСмотреть фотографии
11:22
Под Волгоградом водителей двух разбившихся машин отдали под суд за гибель в ДТП двух человекСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде на Современнике неожиданно обустроили диагональный переходСмотреть фотографииCмотреть видео
10:54
Под Волгоградом МБУ наказали рублем за незаконную добычу водыСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде покинул пост реформатор общественного транспорта Сергей КомлевСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде из-за резкого торможения женщина покалечилась в автобусе № 85Смотреть фотографии
10:06
«Ростелеком» приглашает бизнес на форум цифровых технологий в сфере гостеприимстваСмотреть фотографии
09:54
ДТП временно парализовало в час пик движение трамваев на АнгарскомСмотреть фотографии
09:00
Дропали безбожно: в Татарстане задержаны члены ОПГ, выводящие украденные у волгоградцев средстваСмотреть фотографии
08:51
Ученые выявили высокую способность Азовского моря к самоочищениюСмотреть фотографии
08:32
В Волгограде появилась дорога-дублер проспекта ЖуковаСмотреть фотографии
08:10
В Волгограде студентка перевела мошенникам почти 1 млн рублейСмотреть фотографии
07:46
Волгоградским семьям с детьми увеличат единовременную выплату на 6%Смотреть фотографии
07:36
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь сбили 12 БПЛАСмотреть фотографии
07:27
В Волгограде отменен запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
07:10
В Волгограде трамвай №7 и 12 поехали по старым маршрутамСмотреть фотографии
06:36
Четыре дома повреждены под Волгоградом при падении обломков БПЛАСмотреть фотографии
06:30
«Динамо-Синара» в гостях сыграло вничью с «Кубанью» в гандбольной СуперлигеСмотреть фотографии
06:00
План «Ковер» объявлен Росавиацией в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:54
Волгоградцам с 1 ноября запретят заводить больше 20 SIM-картСмотреть фотографии
21:25
Той же дорогой? В Волжском задержали забитую нелегалами маршрутку без тормозовСмотреть фотографииCмотреть видео
20:14
В Волгограде Университетский проспект замер в трёхкилометровой пробкеСмотреть фотографии
19:25
В Волгограде остановили стену огня у посёлка РабочийСмотреть фотографииCмотреть видео
 