В Волгоградской области перед судом предстанут водители двух автомобилей, в результате столкновения которых в октябре прошлого года погибли два человека, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 23-летний местный житель Ибрагим Бакуев и 28-летний житель Ростовской области Андрей Матвиенко обвиняются в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц (п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Оба находились за рулем без прав. Бакуеву их не выдавали, а Матвиенко был лишен права управления автомобилем. Бакуев отрицает вину, а Матвиенко признает частично.





Напомним, что ДТП произошло 26 октября 2024 года на 20-м км автодороги «Червленое – Калач-на-Дону». Бакуев, управляя автомобилем «Лада Приора», не убедился в безопасности маневра и резко выехал при повороте налево на проезжую часть нерегулируемого перекрестка. Следствие установило, что техническая возможность избежать аварии у него была, однако Бакуев совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2106» под управлением Матвиенко. В свою очередь Матвиенко, подъезжая к нерегулируемому перекрестку, не позволил завершить поворот «Ладе Приоре» и не принял мер к экстренному торможению.

Ранее сообщалось, что в автомобиле «ВАЗ 2106» находились члены цыганской семьи.

В результате ДТП на месте погиб 12-летний пассажир «Лады Приоры». Тяжелые травмы получила 26-летняя женщина из «ВАЗ 2106» - она скончалась в больнице. Оба водителя и три пассажира из «ВАЗ 2106» получили травмы, которые были квалифицированы как тяжкие.

Прокуратура Калачевского района посчитала собранные следствия доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Водителям грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото прокуратуры Волгоградской области / t.me





