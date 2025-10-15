Депутат потребовал отменить концерт Варум и Агутина в Саратове





В Саратове депутат облдумы Роман Грибов потребовал отмены предстоящего концерта с участием Леонида Агутина и Анжелики Варум. По его мнению, артисты не должны выходить на сцену после заявлений об СВО, сообщает ИА «СарИнформ».

– Грибов отметил, что пока в одних домах культуры плетут маскировочные сети для бойцов СВО, в других предоставляют площадку для исполнителей, которые «не живут в России» и выступают против спецоперации, – передает саратовское издание. – В пример депутат привел «парочку Агутина и Варум». Их шоу должно пройти в ЛДС «Кристалл» в Саратове в феврале 2026 года.

Ни Варум, ни Агутин не входят в список иноагентов.

– Но имеем ли мы право предоставлять парочке площадку в нашем городе? – задается вопросом депутат Грибов, обращаясь к коллегам. – Давайте наберемся духа и запретим Агутину и Варум выступать на территории области.