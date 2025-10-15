В Волжском попал на видео жуткий наезд иномарки на пешехода





14 октября в Волжском у парка «Новый город» произошло ДТП с пешеходом. Авария случилась утром, когда местный житель пытался перейти проезжую часть пр. Дружбы. Произошедшее засняла одна из камер уличного наблюдения.





Мужчина пересекал дорогу по регулируемому переходу. Судя по остановившимся в правом крайнем ряду автомобилям, для пешеходов горел зелёный свет. Когда мужчина вышел на проезжую часть, одновременно с ул. Оломоуцкой на большой скорости свернул автомобиль, и практически сразу произошло столкновение.

- В 11:05 водитель, управляя автомашиной Hyundai Elantra, напротив дома № 50 по пр. Дружбы совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, - уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Легковушка врезалась мужчине в бок, после чего тот ударился о капот головой и отлетел в сторону.

Отметим, по информации правоохранительных органов, в результате аварии пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Он был доставлен в больницу.

Фото и видео: POWERNET / vk.ru