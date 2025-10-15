Расследования

Стали известны подробности погрома в музее-панораме «Сталинградская битва»

15.10.2025 15:21
Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении 47-летнего жителя Брянской области, который в Волгограде разбил стеклянные двери в музее-панораме «Сталинградская битва» и повредил имущество. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по региону.


- Как установили полицейские, задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, путем разбития стекла, проник в музей и повредил три двери входной группы, а также имущество. Мужчина сознался в содеянном, сославшись на алкогольное опьянение, - рассказали в Главке полиции.


Напомним, что происшествие случилось в 4 утра 10 октября. Сотрудник музей-панорамы «Сталинградская битва» сообщил полицейским, что неизвестный разбил стекла и проник в помещение музея, повредив находящееся там имущество. Вандала задержали сотрудники Росгвардии и полиции.


Уголовное дело возбуждено по ст. 214 УК РФ (Вандализм). В настоящее время подозреваемый находится под административным арестом. После его окончания будет решаться вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу в рамках возбужденного уголовного дела.


Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области


