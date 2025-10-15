Силовики нашли на свекольных плантациях под Волгоградом 36 нелегалов

В Городищенском районе Волгоградской области прошел очередной рейд силовиков, в ходе которого были обнаружены 36 нелегалов. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, граждане иностранных государств работали на свекольных плантациях, не имея на это разрешения.

– В рамках второго этапа «Нелегал-2005» сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области проведена проверка мест компактного проживания иностранных граждан, а также мест осуществления ими трудовой деятельности на сельхозугодьях Городищенского района. При проверке были выявлены 36 граждан иностранного государства, незаконно осуществлявшие трудовую деятельность, – сообщили в Главке волгоградской полиции.

В отношении 15 иностранцев составлены административные материалы по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, в отношении восьми - по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ, в отношении семи – по ч. 1 ст. 19.27 КоАП РФ и в отношении 16 - по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Отметим, что перечисленными статьями предусмотрено в качестве наказание выдворение из России, однако, покинут ли иностранцы Волгоградскую область и наше государство, в полиции пока не уточняли.

В отношении хозяина свекольных плантаций, который нанял для сбора урожая нелегалов, организована проверка.