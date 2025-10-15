Происшествия

Приезжий из Брянска разбил стекло, чтобы попасть в музей-панораму «Сталинградская битва»

15.10.2025 14:34
15.10.2025 14:34


Росгвардейцы задержали в Волгограде 47-летнего жителя Брянской области, который разбил стекло входной двери в музее-панораме «Сталинградская битва». Как сообщили V102.RU в управлении Росгвардии по Волгоградской области, мужчина рвался внутрь музея, но вандала оперативно задержали и передали полицейским.

По данным музея-панорамы, это происшествие случилось еще 10 октября в 4 утра.

- В музей-панораму «Сталинградская битва» попытался проникнуть злоумышленник. Он разбил стекло, но был оперативно задержан сотрудниками полиции при содействии охраны музея и Росгвардии. Против него возбуждено уголовное дело. Музейная коллекция не пострадала, был нанесен незначительный ущерб в виде разбитого стекла, - сообщили в сотрудники.  

Музей-панорама «Сталинградская битва» работает в штатном режиме.

На данный момент не сообщается, в каком состоянии был мужчина, и что он хотел ранним утром в музее-панораме. В ГУ МВД России по региону это происшествие пока не прокомментировали.  


