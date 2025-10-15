Четыре знака «Рубеж Сталинградской доблести» возводят в волгоградских городах и поселках





В Волгоградской области памятные знаки «Рубеж Сталинградской доблести» возводят в городах Камышин, Суровикино, а также в поселках Октябрьский и Светлый Яр. Напомним, что 9 Мая грамоты о присвоении почетного звания данным муниципалитетом были переданы губернатором Андреем Бочаровым местным чиновникам.

– Одновременно с возведением стел в рамках губернаторской программы реализуются проекты благоустройства для муниципалитетов. В Камышине для возведения стелы подготовили котлован и залили фундамент. На прилегающей территории рабочие проложили коммуникации под уличное освещение, в настоящее время укладывают новую тротуарную плитку и бордюрный камень, – сообщают в облкомтерполитики. – В рабочем поселке Октябрьский строители уже возвели металлический каркас памятника, завершили бетонные работы и приступили к облицовке стелы плиткой.

В Светлом Яре готовятся заливать фундамент под стелу, ведется подготовка к благоустройству территории. В Суровикино фундамент мемориала уже готов, идет поэтапная заливка стелы.

Напомним, что стела «Рубеж Сталинградской доблести» устанавливается в населённых пунктах, где в период Сталинградской битвы разворачивались важнейшие сражения, а также тем муниципалитетам, население которых в годы войны внесло весомый вклад в поддержку фронта. Памятник возводится одновременно с присуждением одноимённого почётного звания.

Вместе с установкой мемориала региональные власти выделяют местным властям средства на благоустройство прилегающей территории.

Фото: газета «Диалог»