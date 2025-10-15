Общество

В Волгограде Росздравнадзор потребовал остановить работу сети аптек «Гамма»

В Волгограде Росздравнадзор обратился в суд с требованием привлечь к административной ответственности ростовскую сеть аптек «Гамма». 19 мая 2025 года надзорный орган выдал предписание об исправлении выявленных ранее нарушений. Однако за месяц фармацевты не успели провести работу над ошибками, и проверяющие вновь нагрянули в аптеку по адресу: ул. Краснополянская, д. 44.

В результате визита ревизоры нашли грубейшие нарушения учёта и продажи лекарств. В частности, с 17 июня по 21 июня рецептурные препараты Прегабалин, Тропикамид и Трамадол продавались по недействительным рецептам, якобы выданным «Клинической поликлиникой № 28». Бланки были неправильно заполнены и не содержали специальных печатей, а указанный на них регистрационный номер не соответствовал диапазону номеров бланков, используемых данным учреждением.

Более того, рецептурные препараты продавались в объёме, кратно превышающем указанные в предоставленных рецептах сроки лечения.

Отметим, решением Арбитражного суда Волгоградской области от 30 сентября ООО «Гамма» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 45 суток. Решение может быть обжаловано.

