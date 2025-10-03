



Черемушкинский районный суд Москвы по иску управления Роспотребнадзора по Волгоградской области встал на защиту посетителей фитнес-клуба DDX, который ущемлял права потребителей. Как уточнили в Управлении Роспотребнадзора региона, условия публичной оферты, размещенной на сайте ООО «ИЛОН», были признаны недействительными.

Так, на сайте в условиях указывалось, что потребитель, кроме оплаты за физкультурно-оздоровительные услуги, должен был оплачивать некий членский взнос в клуб, в который включал в себя программу адаптации новых клиентов, передачу цифрового ключа для прохода в клуб в виде персонального браслета, услугу шкафчик в раздевалке на время посещения. Также условия клуба предусматривали невозможность возврата стоимости членского взноса при досрочном расторжении контракта.

Кроме того, фитнес-клуб исключал свою ответственность за утрату или повреждение личных вещей потребителя, оставленных в раздевалках или в других помещениях клуба, а также снимал с себя обязанность за осуществлением контроля за сохранность личных вещей в шкафчиках.

- Указанные условия публичной оферты признаны ущемляющими права потребителей, поскольку обуславливают приобретение одних услуг обязательным приобретением иных услуг за плату, а также препятствуют свободной реализации прав потребителей на расторжение договора в любое время и отказ от услуг, - поясняется в региональном Роспотребнадзоре.

Кроме того, клуб, несмотря на правила, по закону не освобождается от ответственности за сохранность вещей, поскольку это его прямая обязанность при предоставлении клиенту в пользование специально оборудованный для этих целей шкаф в раздевалке.

Решение суда не вступило в законную силу.

Фото: архив V102.RU