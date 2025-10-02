Песков анонсировал важное заявление Путина 2 октября





Президент России Владимир Путин 2 октября выступит на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выступление гпрезидента начнется после 16:00.

– Это его ежегодное традиционное выступление. Без преувеличения, во всем мире это выступление ждут с нетерпением, – сообщил пресс-секретарь Путина.

Представитель Кремля также напомнил, что концепция заседания клуба в этом году – «Полицентричный мир. Инструкция по применению». Участники дискуссии и глава государства обсудят, в чем особенности новой системы и как миру на нее перестроиться.

Фото: Kremlin.ru