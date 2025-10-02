



2 октября в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло жуткое ДТП. На «танцующем» мосту «Волга» лишилась верхней части кузова после столкновения с «Газелью».







- В 11:35 на мостовом переходе через Волгу произошло столкновение автомобилей «ГАЗ 3110» и «ГАЗель». По предварительным данным, в результате ДТП пострадало четыре человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, фургон был задействован в производстве ремонтных работ на дороге. Автомобиль был оснащён специальными знаками и световыми сигналами, однако водитель легковушки почему-то их не заметил и на огромной скорости влетел в машину.





Отметим, в настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливает Госавтоинспекция. По данным сервиса «Яндекс Карты», из-за аварии движение со стороны Краснослободска в направлении Волгограда осложнено.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области