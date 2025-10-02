Общество

Погиб бывший футболист «Ротора» Максим Бондаренко

Общество 02.10.2025 19:30
0
02.10.2025 19:30


Сегодня, 2 октября, не стало бывшего футболиста «Ротора» Максима Бондаренко. Экс-нападающий волгоградского клуба трагически погиб на 45-м году жизни, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Ротора».

Бондаренко родился в Волгограде. Являлся воспитанником спортинтерната «Ротор». Максим выступал за дубль «Ротора», а в 1999 году дебютировал в основе волгоградской команды, цвета которой защищал до сезона 2004 года. Всего в составе «Ротора» Бондаренко провел 63 матча и забил 11 голов. Также он играл за волгоградскую «Олимпию» во Второй лиге, еланский «Урожай», камышинский «Текстильщик» и «Волгоград» в чемпионате области. 

Фото: СК «Ротор» /vk.com

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.10.2025 21:30
Общество 02.10.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 18:10
Общество 02.10.2025 18:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 16:40
Общество 02.10.2025 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 16:34
Общество 02.10.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 15:03
Общество 02.10.2025 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 14:08
Общество 02.10.2025 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 12:56
Общество 02.10.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 12:38
Общество 02.10.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 10:57
Общество 02.10.2025 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 08:41
Общество 02.10.2025 08:41
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 08:05
Общество 02.10.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 07:38
Общество 02.10.2025 07:38
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 07:30
Общество 02.10.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 06:40
Общество 02.10.2025 06:40
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 06:34
Общество 02.10.2025 06:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:30
В Волгоградской области тепло задержится до конца неделиСмотреть фотографии
20:50
В Суровикино сотрудницу соцзащиты осудят за мошенничество и подлогСмотреть фотографии
20:16
В Волгограде топ-менеджера Гаврюченкова обвиниили в невыплате кредитов и истязанииСмотреть фотографии
19:30
Погиб бывший футболист «Ротора» Максим БондаренкоСмотреть фотографии
19:06
Путин призвал европейских политиков уняться и спать спокойноСмотреть фотографии
18:44
Опубликовано видео задержания участников массовой драки в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:10
Грибной чемпионат Волгоградской области может пройти в заочном форматеСмотреть фотографии
17:20
Мессенджер Max скачали более 40 млн пользователейСмотреть фотографии
17:13
В Волгограде фура насмерть задавила пешехода на ул. ЧереповецкойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Под Волгоградом задержали браконьеров с расчлененным лосемСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Бюст святителю Луке Крымскому открыли в Волгограде: фоторепортажСмотреть фотографии
16:40
В Волжском осудили 54-летнюю женщину, зарезавшую знакомую из-за флиртаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:34
Новым руководителем УМВД Волжского назначен Александр ЧисловСмотреть фотографии
15:54
Глава Облкомветеринарии Галина Аликова ушла с постаСмотреть фотографии
15:30
Чиновник-универсал Кривов покинул пост главы Облпроторга и ТЭК спустя 5 месяцевСмотреть фотографии
15:06
Песков анонсировал важное заявление Путина 2 октябряСмотреть фотографии
15:03
В Волгограде сотрудник похоронного бюро украл Iphone у покойникаСмотреть фотографии
14:26
Под Волгоградом «Газель» сняла «скальп» с легковушки на мосту через ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
С Днём сотовой независимости: Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздникСмотреть фотографии
13:32
Утекли? Бастрыкин заинтересовался отсутствием средств на ремонт у дубовской УКСмотреть фотографии
12:56
Под Волгоградом полицейские пролили свет на подноготную полусотни мигрантовСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде на дорогах появятся новые знаки и разметкаСмотреть фотографии
12:43
Под Волгоградом бухгалтеру из станицы грозит срок за хищение почти 7 млн рублейСмотреть фотографии
12:38
Теперь официально: Волжский переходит на новую систему оплаты за отоплениеСмотреть фотографии
12:12
Авария с мотоциклом в центре Волгограда попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:26
В Саратове мужчина ворвался на урок, чтобы запугать школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:57
50 на 50? Учёные РАН пообещали волгоградцам ещё двое суток геомагнитного штормаСмотреть фотографии
10:46
Роскачество: «воскресшие» покойники начали обманывать россиянСмотреть фотографии
10:26
«ГАЗель» врезалась в толпу людей в Астрахани: видеоСмотреть фотографии
10:23
Средняя зарплата волгоградцев снизилась на 344 рубляСмотреть фотографии
 