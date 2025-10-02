Погиб бывший футболист «Ротора» Максим Бондаренко

Сегодня, 2 октября, не стало бывшего футболиста «Ротора» Максима Бондаренко. Экс-нападающий волгоградского клуба трагически погиб на 45-м году жизни, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Ротора».
Бондаренко родился в Волгограде. Являлся воспитанником спортинтерната «Ротор». Максим выступал за дубль «Ротора», а в 1999 году дебютировал в основе волгоградской команды, цвета которой защищал до сезона 2004 года. Всего в составе «Ротора» Бондаренко провел 63 матча и забил 11 голов. Также он играл за волгоградскую «Олимпию» во Второй лиге, еланский «Урожай», камышинский «Текстильщик» и «Волгоград» в чемпионате области.
Фото: СК «Ротор» /vk.com
