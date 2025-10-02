Бюст святителю Луке Крымскому открыли в Волгограде: фоторепортаж





В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 2 октября, состоялось открытие бюста святителю Луке Крамыскому. Как сообщает ИА «Высота 102», память архиепископа увековечили на территории пансионата «Благодать», а участие в мероприятии приняли известные волгоградские ученые, медики, представители церкви и, конечно, постояльцы пансионата.

Как следует из текста на мемориальной табличке на поставменте под бюстом, Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, а именно так его звали в миру, стал архиепископом Симферопольским и Крымским лишь после войны. До Великой Отечественной, и в годы войны работал хирургом, оперурая пациентов в самых тяжелых случаях.





Но народная любовь пришла к Феликсу Валентиновичу задолго до войны. Войно-Ясенецкий родился в Керчи 27 апреля 1877 года в семье аптекаря. В 1903 году с отличием закончил университет и, несмотря на уговоры заняться наукой, объявил о своем желании «всю жизнь быть земским врачом, помогать простым бедным людям в глубинке».

В начале ХХ века в некоторых губерниях России население поражала слепота. Сразу после выпускных экзаменов в университете Валентин Феликсович прводил все время в глазной клинике, оперируя пациентов и изучая причины происхождения заболеваний. Слава о глазных операциях, которые делал молодой доктор, росла так стремительно, что хирург не успевал осматривать желающих оперироваться. Когда в глазной клинике не хватало мест для больных, он проводил лечение и операции у себя дома.





В 1904 - 1905 годах Валентин Феликсович в составе медицинского отряда Красного Креста участвовал в русско-японской войне и оперировал ранненых. Именно в те годы он всерьез задумался об эффективном обесболевании пациентов. В 1915 году Войно-Ясенецкий выпустил монографию «Региональная анестезия».

Активное участие Валентина Фелксовича в жизни церкви пришлось на 20-е годы прошлого столетия. В 1921 году Валентин Феликсович был назначен с начала в диаконы, а через неделю в иереи. Отец Валентин был определен в ташкентский собор, с возложением на него обязанности проповедовать. В священном сане Войно-Ясенецкий не перестает оперировать и читать лекции в университете. В 1923 году отец Валентин стал епископом города Пенджикента.





Епископу Луке пришлось пережить несколько ссылок. Однако же осенью 1934 года после десятилетней подготовки вышла в свет монография «Очерки гнойной хирургии». С началом ВОВ он сам ппросился на фронт, чтобы помогать раненым.





В октябре 1941 года епископ Лука назначен консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя. Деятельность хирурга была отмечена грамотой и благодарностью Военного совета Сибирского военного округа. За блестящие научные результаты, достигнутые им в госптилаях, в 1944 году ему была присуждена Сталинская премия I степени. Большую часть премии он направил в помощь детям, пострадавшим в войне.





В мае 1946 года владыка переехал в Крым на должность архиепископа Симферопольского и Крымского, где продолжал оказывать помощь. Скончался 11 июня 1961 года в возрасте 84 лет в Симферополе. В 2000 году на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви было установлено всероссийское почитание святителя Луки, исповедника, архиепископа Симферопольского и Крымского.





Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»





