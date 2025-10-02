Общество

Бюст святителю Луке Крымскому открыли в Волгограде: фоторепортаж

Общество 02.10.2025 16:40
0
02.10.2025 16:40


В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 2 октября, состоялось открытие бюста святителю Луке Крамыскому. Как сообщает ИА «Высота 102»,  память архиепископа увековечили на территории пансионата «Благодать», а участие в мероприятии приняли известные волгоградские ученые, медики, представители церкви и, конечно, постояльцы пансионата.

 

Как следует из текста на мемориальной табличке на поставменте под бюстом, Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, а именно так его звали в миру, стал архиепископом Симферопольским и Крымским лишь после войны. До Великой Отечественной, и в годы войны работал хирургом, оперурая пациентов в самых тяжелых случаях. 


Но народная любовь пришла к Феликсу Валентиновичу задолго до войны. Войно-Ясенецкий родился в Керчи 27 апреля 1877 года в семье аптекаря. В 1903 году с отличием закончил университет и, несмотря на уговоры заняться наукой, объявил о своем желании «всю жизнь быть земским врачом, помогать простым бедным людям в глубинке».

В начале ХХ века в некоторых губерниях России население поражала слепота. Сразу после выпускных экзаменов в университете Валентин Феликсович прводил все время в глазной клинике, оперируя пациентов и изучая причины происхождения заболеваний. Слава о глазных операциях, которые делал молодой доктор, росла так стремительно, что хирург не успевал осматривать желающих оперироваться. Когда в глазной клинике не хватало мест для больных, он проводил лечение и операции у себя дома.


В 1904 - 1905 годах Валентин Феликсович в составе медицинского отряда Красного Креста участвовал в русско-японской войне и оперировал ранненых. Именно в те годы он всерьез задумался об эффективном обесболевании пациентов. В 1915 году Войно-Ясенецкий выпустил монографию «Региональная анестезия».

Активное участие Валентина Фелксовича в жизни церкви пришлось на 20-е годы прошлого столетия. В 1921 году Валентин Феликсович был назначен с начала в диаконы, а через неделю в иереи. Отец Валентин был определен в ташкентский собор, с возложением на него обязанности проповедовать. В священном сане Войно-Ясенецкий не перестает оперировать и читать лекции в университете. В 1923 году отец Валентин стал епископом города Пенджикента.


Епископу Луке пришлось пережить несколько ссылок. Однако же осенью 1934 года после десятилетней подготовки вышла в свет монография «Очерки гнойной хирургии». С началом ВОВ он сам ппросился на фронт, чтобы помогать раненым. 


В октябре 1941 года епископ Лука назначен консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя. Деятельность хирурга была отмечена грамотой и благодарностью Военного совета Сибирского военного округа. За блестящие научные результаты, достигнутые им в госптилаях,  в 1944 году ему была присуждена Сталинская премия I степени. Большую часть премии он направил в помощь детям, пострадавшим в войне.  


В мае 1946 года владыка переехал в Крым на должность архиепископа Симферопольского и Крымского, где продолжал оказывать помощь. Скончался 11 июня 1961 года в возрасте 84 лет в Симферополе. В 2000 году на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви было установлено всероссийское почитание святителя Луки, исповедника, архиепископа Симферопольского и Крымского.


Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102» 


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.10.2025 18:10
Общество 02.10.2025 18:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 16:34
Общество 02.10.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 15:03
Общество 02.10.2025 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 14:08
Общество 02.10.2025 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 12:56
Общество 02.10.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 12:38
Общество 02.10.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 10:57
Общество 02.10.2025 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 08:41
Общество 02.10.2025 08:41
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 08:05
Общество 02.10.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 07:38
Общество 02.10.2025 07:38
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 07:30
Общество 02.10.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 06:40
Общество 02.10.2025 06:40
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 06:34
Общество 02.10.2025 06:34
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 06:24
Общество 02.10.2025 06:24
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 05:51
Общество 02.10.2025 05:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:44
Опубликовано видео задержания участников массовой драки в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:10
Грибной чемпионат Волгоградской области может пройти в заочном форматеСмотреть фотографии
17:20
Мессенджер Max скачали более 40 млн пользователейСмотреть фотографии
17:13
В Волгограде фура насмерть задавила пешехода на ул. ЧереповецкойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Под Волгоградом задержали браконьеров с расчлененным лосемСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Бюст святителю Луке Крымскому открыли в Волгограде: фоторепортажСмотреть фотографии
16:40
В Волжском осудили 54-летнюю женщину, зарезавшую знакомую из-за флиртаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:34
Новым руководителем УМВД Волжского назначен Александр ЧисловСмотреть фотографии
15:54
Глава Облкомветеринарии Галина Аликова ушла с постаСмотреть фотографии
15:30
Чиновник-универсал Кривов покинул пост главы Облпроторга и ТЭК спустя 5 месяцевСмотреть фотографии
15:06
Песков анонсировал важное заявление Путина 2 октябряСмотреть фотографии
15:03
В Волгограде сотрудник похоронного бюро украл Iphone у покойникаСмотреть фотографии
14:26
Под Волгоградом «Газель» сняла «скальп» с легковушки на мосту через ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
С Днём сотовой независимости: Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздникСмотреть фотографии
13:32
Утекли? Бастрыкин заинтересовался отсутствием средств на ремонт у дубовской УКСмотреть фотографии
12:56
Под Волгоградом полицейские пролили свет на подноготную полусотни мигрантовСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде на дорогах появятся новые знаки и разметкаСмотреть фотографии
12:43
Под Волгоградом бухгалтеру из станицы грозит срок за хищение почти 7 млн рублейСмотреть фотографии
12:38
Теперь официально: Волжский переходит на новую систему оплаты за отоплениеСмотреть фотографии
12:12
Авария с мотоциклом в центре Волгограда попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:26
В Саратове мужчина ворвался на урок, чтобы запугать школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:57
50 на 50? Учёные РАН пообещали волгоградцам ещё двое суток геомагнитного штормаСмотреть фотографии
10:46
Роскачество: «воскресшие» покойники начали обманывать россиянСмотреть фотографии
10:26
«ГАЗель» врезалась в толпу людей в Астрахани: видеоСмотреть фотографии
10:23
Средняя зарплата волгоградцев снизилась на 344 рубляСмотреть фотографии
10:11
Под Волгоградом не нашлось желающих убрать свалку на месте столицы Золотой ОрдыСмотреть фотографии
09:24
«Невероятная наглость»: в Волгограде экологи засняли сброс стройотходов под окнами МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
В Волжском задержаны трое после массовой драки со стрельбой у «Вкусно и точка»Смотреть фотографии
08:41
Вспышка бруцеллеза закрыла на карантин ферму под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:19
В Ростове треснула многоэтажка на ИвановскогоСмотреть фотографии
 