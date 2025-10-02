



В Волгоградской области продолжаются рейды, направленные на пресечение нелегальной миграции. На этот раз правоохранители нагрянули на сельхозпредприятия Иловлинского района. Отсюда были доставлены в местный отдел полиции полсотни иностранных специалистов.

- Иностранцы типированы, дактилоскопированы и внесены в информационные базы МВД. В отношении трех иностранцев составлены административные материалы за нарушение миграционного законодательства, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, после подробного изучения подноготной, правоохранители большинство специалистов отпустили. Лишь один иностранец, грубо нарушивший правила пребывания в России, помещён в изолятор и вскоре будет выдворен.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области