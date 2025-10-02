Утекли? Бастрыкин заинтересовался отсутствием средств на ремонт у дубовской УК





На федеральный уровень вышел жилищно-коммунальный скандал, разгоревшийся в Дубовке Волгоградской области. По жалобе жителей многоквартирного дома №5 на ул. Московской прокуратура обязала принадлежащую властям городскую УК отремонтировать подъезд, однако, как выяснилось, у коммунальщиков, исправно начисляющих платёжки, не оказалось на это средств. В сложившейся ситуации организация обвинила самих же собственников и подала на них в суд.

Освоено?

Пятиэтажка на ул. Московской с 2021 года обслуживается ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ Г. ДУБОВКА». Учредителем компании выступает районная администрация. По информации собственников, с самого начала работы организация не проводила планово-предупредительный ремонт в подъездах, да и на заявки жильцов коммунальщики реагируют неохотно.

- У нас сейчас трехкомнатная квартира платит за содержание общедомового имущества 1800 рублей ежемесячно, но за эти деньги ничего не делается. Лестничные площадки моем сами, подъезды за минувшие четыре года ремонт ни разу не видели. От УК исправно лишь приходят счета, но мы даже ни одного отчёта не видели о проделанном, - рассказала журналистам одна из собственниц.

При этом ежегодно компания инициирует собрания, на которых просит собственников повысить тариф на облуживание дома.

- Мы не понимаем, почему при таком качестве услуг мы должны ещё и увеличивать платежи. Каждый раз они выходят с какими то космическими инициативами, по которым мы должны им платить чуть ли не в два раза больше, - продолжила женщина.

Так, в 2024 году в доме действовал тариф в размере 27,5 рублей с кв. метра. В 2025 году собрание собственников приняло решение увеличить его до 28 рублей. Однако на качестве оказываемых услуг такая индексация никак не отразилась.

В конце концов собственники устали от потребительского отношения управляющей организации и обратились за помощью в прокуратуру. Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой было установлено, что общедомовые помещения действительно находятся в неудовлетворительном состоянии. В частности, ремонт требуется подъездам.

Золотой метр

Сначала прокуратура вынесла в адрес УК представление, однако после того, как оно не было выполнено, подготовила иск. 30 июня 2025 года Дубовский городской суд обязал коммунальщиков привести МКД в порядок. Однако уже и решение суда также не было выполнено. В принадлежащей властям коммунальной организации признались, что у них нет на это денег.

Такие новости шокировали собственников. Всё дело в том, что действующий в доме с 2021 года тариф по закону включает в себя утверждённый перечень услуг. Часть из них носит текущий характер: уборка и аварийное обслуживание. Часть – отложенный. Речь идёт о строках расходов, связанных с планово-предупредительным ремонтом. Такого рода работы положено проводить раз 3 или 5 лет. В течение этого периода средства должны аккумулироваться на счетах организации. Однако в пятиэтажке на ул. Московской, по словам собственников, работы за минувший период не проводились, но и финансы, как выяснилось, не накопились.

- Куда же делись наши деньги, отчисляемые все эти годы, - задаётся вопросом собственница.

При этом в управляющей компании не растерялись и обвинили в произошедшем самих же жильцов. И даже более того, подали на собственников в суд. Согласно копии искового заявления, на действующий в доме тариф в размере 28 рублей с 1 кв. метра подлатать подъезды ну никак невозможно.

- Такой тариф на содержание жилого помещения является произвольным и не обеспечивает нормального поддержания состояния общедомового имущества, - говорится в документе.

При этом, по данным собственников, они изучили цены на рынке жилищно-коммунальных услуг Волгоградской области и обнаружили, что тариф в размере 25-30 рублей с кв. метра является одним из наиболее распространённых. Более того, ряд УК в Волгограде умудряются обслуживать 5-этажки всего за 16 рублей с кв. метра, и качество производимых работ не вызывает у жильцов такого количества нареканий.

Однако в ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ Г. ДУБОВКА» упорно продолжают настаивать, что собираемых на дом средств не хватает. Выход из сложившейся ситуации в компании видят лишь один – поднять тариф без малого в два раза – до 50 рублей с кв. метра.

В своём иске организация потребовала отменить решение собрания собственников жилья от января 2025 года об установлении тарифа как незаконное и взыскать с секретаря собрания 20 тыс. рублей госпошлины.

Криминальный след?

После того как принадлежавшая властям УК попыталась свалить на собственников всю вину за сложившуюся в доме ситуацию, жильцы вынуждены были записать видеообращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, с просьбой вмешаться в происходящее. Руководитель оперативно откликнулся на жалобы дубовчан и поручил региональным следователям разобраться в причудливой бухгалтерии обслуживающей организации.

- В соцсетях публикуется обращение к Председателю СК России жителей дома на улице Московской в городе Дубовке Волгоградской области, которые сообщают о неисполнении на протяжении ряда лет управляющей компанией обязанностей по содержанию общедомового имущества, которое находится в антисанитарном состоянии. По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - говорится в официальном сообщении Следкома.

Отметим, об успехах в поиске средств жителей дома №5 на ул. Московской, а также о правомерности трат обслуживающей организации следователям предстоит доложить в Москву. Ход проверки поставлен на контроль в Центральном аппарате.

Фото: Следком

Видео: читатели ИА «Высота 102»

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!