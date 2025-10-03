В Волгоградской области закупятся новогодними сладостями на 55 млн рублей





В Волгоградской области ищут поставщика для наборов детских новогодних подарков со сладостями. Для волгоградских детей планируется закупить 140 800 наборов на чуть более 55 млн рублей.

Исполнитель обязан будет до 10 декабря поставить наборы из двух видов. Один из видов подарков должен быть весом не менее 505 граммов - таких подарков в картонных коробках должно быть 103 000 штук. В него должны входить не менее 28 карамелек, глазированных суфле и конфеты с вафельной начинкой.

Второй комплект сладких подарков, который должен быть поставлен в количестве 37 800 штук, будет весом уже в килограмм. Кроме конфет, в этот набор также должен войти шоколадный шар с надписью «Удачи в Новом 2026 году», шоколадка и пачка злакового печенья. Всего набор должен состоять из 49 сладостей и стоить 640 рублей.

