В Суровикино сотрудницу соцзащиты осудят за мошенничество и подлог

В Суровикинском районе Волгоградской области правоохранители завершили расследование махинаций с социальными выплатами. Сотрудница районного центра соцзащиты помогла своему сожителю незаконно получить от государства 350 тыс. рублей. Преступная схема была реализована при помощи их общего знакомого.

- С целью незаконного получения денежных средств в размере 350 тысяч рублей, выделенных в качестве единовременной социальной выплаты, обвиняемые подготовили фиктивные документы о признании мужчины малоимущим гражданином и заключении с ним социального контракта. На основании подложных сведений ему была назначена государственная помощь, - сообщили в региональном Следкоме.

Получив причитающуюся сумму, подельники разделили её на троих. Впоследствии предприимчивые дельцы попытались замести следы. Для этого был изготовлен фиктивный договор купли-продажи автомобиля. Впоследствии в отчёты для соцзащиты вносились ложные сведения об исполнении программы поддержки.

Отметим, несмотря на все ухищрения, о секрете троицы узнали правоохранительные органы. Все они стали фигурантами уголовного дела. Махинаторам в зависимости от роли в сговоре вменяется мошенничество в группе лиц, подлог и пособничество в мошеннических действиях. Материалы уголовного разбирательства направлены в суд.