Общество

Эксперт рассказал об опасности приема аспирина при похмелье

Общество 03.10.2025 07:48
Серьезные проблемы с желудком и печенью могут возникнуть при приеме аспирина при похмелье. Об этом рассказала ТАСС преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Марина Рудакова.

- Принимать аспирин при похмелье - плохая идея. Есть риск получить серьезные проблемы с желудком и печенью. Алкоголь раздражает слизистую оболочку желудка, аспирин в свою очередь повреждает слизистую желудка и подавляет выработку защитной слизи. Следовательно, прием аспирина при похмелье представляет угрозу для ослабленной и раздраженной алкоголем слизистой. Это в разы увеличивает риск развития эрозивного гастрита и даже острого желудочного кровотечения, которое является жизнеугрожающим состоянием, - пояснила специалист. 

По словам Рудаковой, во время похмелья печень активно работает над выведением алкоголя из организма - аспирин лишь создает дополнительную нагрузку на и без того перегруженный орган. 

- Идеальный вариант - симптоматические средства от похмелья. Существуют специальные комплексы, которые содержат обезболивающий компонент (как правило, безопасный анальгетик), витамины (особенно C и группы B), электролиты и вещества, помогающие печени. Их состав сбалансирован именно для снятия симптомов похмелья, - советует эксперт.

