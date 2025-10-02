Мессенджер Max скачали более 40 млн пользователей





Уже более 40 миллионов пользователей зарегистрировалось в мессенджере MAX. С момента запуска приложения уже совершено более 500 миллионов звонков и отправлено более двух миллиардов сообщений, сообщили в пресс-службе госмессенджера.

Кроме того, к тестированию каналов присоединилось более восьми тысяч авторов из ВКонтакте, Одноклассников, Дзен и Telegram.

Напомним, что ИА «Высота 102» стало первым СМИ Волгоградской области, у которого появился собственный канал в MAX! Подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе всех самых важных событий Волгограда и области и первыми узнавать достоверные новости!