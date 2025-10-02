В Волгограде на дорогах появятся новые знаки и разметка





В регионах России, в том числе и в Волгоградской области, появятся новые дорожные знаки. Об это рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Павел Федяев. По его словам, еще одним нововведением на дорогах станет сужение парковочных места вдоль края дороги.

Новые изменения вступят в силу уже в начале 2026 года и, по задумке из инициаторов, помогут снизить визуальный шум на российских дорогах.

Со следующего года на дорогах можно будет увидеть вертикальный знак «Стоп-линия», который будет устанавливаться в тех местах, где привычный горизонтальный не мог быть установлен. Также появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который поможет сохранить машину и безопасно проехать отведенный путь. Для безопасности граждан с проблемами по слуху появится специальный знак «Глухие пешеходы», призывающий автомобилистов быть максимально внимательными.

Согласно новому ГОСТу, при последовательном размещении автомобилей вдоль края дороги под размеры одного парковочного места будет отводиться на 25 сантиметров меньше, чем на текущий время, – не 2,5 м на 6,5 м, а 2,25 м на 6,25 м.

