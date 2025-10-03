Волгоградцы смогут забрать пенсионные накопления в 2026 году





В 2026 году волгоградцы смогут единовременно получить все свои пенсионные накопления. Как сообщили в Соцфонде, этой возможностью смогут воспользоваться 706 тысяч россиян.

Забрать накопления, заполнив заявление, смогут мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет. Единовременная выплата доступна тем волгоградцам, у кого расчетный размер накопительной части не превышает 10% прожиточного минимума пенсионера. При этом лимит по балансу в 2026 году, по оценке экспертов, может вырасти до 440 тысяч рублей.

По прогнозу Соцфонда, средняя сумма выплат в 2027 году увеличится вдвое, до 119 тысяч рублей. Число получателей при этом сократится до 593 тысяч человек.