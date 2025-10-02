Общество

Новым руководителем УМВД Волжского назначен Александр Числов

02.10.2025 16:34
Сегодня, 2 октября, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов представил личному составу Управления МВД России Волжского нового руководителя полковника полиции Александра Числова. Ранее он занимал должность замначальника Управления МВД России по городу Волжскому.

Новому руководителю и сотрудникам УМВД были поставлены задачи по предупреждению и пресечению криминальных посягательств, совершенных с использованием IT-технологий, обеспечения безопасности жителей и гостей города, в том числе в местах с массовым пребыванием граждан, контроля за дорожной обстановкой, борьбе с нелегальной миграцией и наркопреступностью.   

Дмитрий Свинов пожелал Числову успехов в оперативно-служебной деятельности на ответственной должности и вручил служебное удостоверение.

Справка. Александр Числов родился в 1978 году. Имеет высшее юридическое образование. В органах внутренних дел служит с 2000 года. Начинал службу с должности старшины группы обеспечения и обслуживания ОВД Дубовского района Волгоградской области, впоследствии руководил подразделением по борьбе с экономическими преступлениями Отдела МВД России по Дубовскому району, а также возглавлял Отдел МВД России по Жирновскому району. Награжден ведомственными наградами. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

