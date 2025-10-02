В Волжском осудили 54-летнюю женщину, зарезавшую знакомую из-за флирта





В Волжском завершилось расследование уголовного дела об убийстве местной жительницы. Женщина была зарезана из-за лёгкого флирта с мужчиной знакомой.







- 13 июня 2025 года в квартире фигурантки уголовного дела состоялась встреча с участием ее сожителя и подруги со знакомым. Во время застолья гостья начала оказывать знаки внимания гражданскому мужу подсудимой. При этом ранее между женщинами возникали конфликты на почве ревности, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

В какой-то момент мужчины пошли в магазин, а конфликт между оставшимися наедине женщинами разгорелся с новой силой. Вспылив, хозяйка схватила нож и нанесла сопернице несколько ударов в грудь и шею. Повреждения оказались смертельными.

Вернувшиеся домой мужчины увидели ужасную картину. Знакомый погибшей покинул дом, а сожитель подсудимой решил спасти её от наказания. Мужчина ранее уже сидел в тюрьме и предложил взять вину на себя. Пытаясь сокрыть улики, он вымыл нож и обратился в полицию с повинной.

Отметим, во время следствия правда всё же вскрылась. Женщине было предъявлено обвинение в убийстве. Решением Волжского городского суда ей назначено наказание в виде 6 лет тюрьмы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.

Фото и видео: прокуратура Волгоградской области