Опубликовано видео задержания участников массовой драки в Волжском





ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало видео задержания участников массовой драки в Волжском. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о конфликте, в котором участвовали несколько десятков мужчин.

Напомним, что драка произошла около общепита «Вкусно и точка» в городе Волжском. На ранее опубликованном видео отчетливо слышны выстрелы. Кроме того, сообщали очевидцы, принимавшие участие в драке мужчины имели при себе кастеты и другое оружие.







Сообщается, что во время задержания оперативниками были изъяты две единицы оружия.

– Фигуранты были задержаны оперативниками уголовного розыска ГУ МВД совместно с коллегами из УМВД по городу Волжскому при силовой поддержке бойцов Росгвардии в различных районах Волгоградской области, – сообщили в пресс-службе Главка полиции. – У одного из задержанных, предположительно производившим выстрелы во время конфликта, изъяты травматический пистолет, охотничье ружье, а также охолощенный пистолет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении участников конфликта.

В Telegram-каналах публиковалась информация, что драка произошла между представителями чеченской и армянской диаспорт, однако официального подтверждения данной информации не было.