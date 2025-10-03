В России зарплаты учителей предложили привязать к МРОТ





В России педагогических работников предложили обеспечивать заработной платой не ниже 2,5 минимальных размеров МРОТ. Соответствующий законопроект направил на заключение в Правительство глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает «Парламентская газета» со ссылкой на документ.

По мнению депутата, после отмены в 2010 году единой тарифной сетки в бюджетной сфере каждый регион стал устанавливать системы оплаты труда самостоятельно, что привело к сильной разнице зарплат для учителей в каждом регионе. В связи с этим во многих регионах вакансии педагогов стали неактуальны из-за стремления специалистов переезжать в другие субъекты, где зарплата является кратно выше.

- В нынешних условиях, когда требования к профессионализму педагога постоянно растут, следует принципиально пересмотреть принципы материального вознаграждения педагога, которому мы доверяем свое будущее и будущее своих детей, - считает Нилов.

В целях устранения данной проблемы Минпросвещения решило внедрить новую систему оплаты труда педагогов. По итогам проведения пилотного проекта в нескольких регионах страны было предложено введение новой системы во всех образовательных организациях с 2027 года.

Предполагается, что 70% оплаты труда педагогов будет составлять учительская ставка, которую определяет государство, она будет оплачиваться из федерального бюджета, а оставшиеся 30 процентов — деньги, которые должны доплачивать из бюджета региона за дополнительные работы и стаж. В новой системе оплаты труда средняя заработная плата за ставку 18 часов ориентировочно составит 57 тысяч рублей.

По мнению парламентария, многие эксперты высказывают опасения, что новая система не приведет к достойному уровню оплаты труда педагогов в ближайшее время. В связи с этим депутат предложил внести изменения в закон об образовании, согласно которым расходы на оплату труда работников должны обеспечивать их зарплату при работе на полную ставку не ниже двух с половиной минимальных размеров оплаты труда.

Законопроект может вступить в свою силу уже с 1 января 2026 года.