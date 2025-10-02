В Волгограде фура насмерть задавила пешехода на ул. Череповецкой

2 октября в Ворошиловском районе Волгограда произошло смертельное ДТП. Во второй половине дня грузовик задавил пешехода, пытавшегося перебежать Вторую Продольную.
- В 14:45 водитель, управляя автомашиной «МАН», напротив дома № 26 «а» по ул. Острогожская совершил наезд на пешехода, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Отметим, мужчина угодил под правое колесо фуры. По информации правоохранительных органов, от полученных травм пострадавший скончался на месте. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливает Госавтоинспекция.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области