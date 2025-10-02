Происшествия

В Волгограде фура насмерть задавила пешехода на ул. Череповецкой

02.10.2025 17:13
2 октября в Ворошиловском районе Волгограда произошло смертельное ДТП. Во второй половине дня грузовик задавил пешехода, пытавшегося перебежать Вторую Продольную.



- В 14:45 водитель, управляя автомашиной «МАН», напротив дома № 26 «а» по ул. Острогожская совершил наезд на пешехода, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, мужчина угодил под правое колесо фуры. По информации правоохранительных органов, от полученных травм пострадавший скончался на месте. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливает Госавтоинспекция.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Лента новостей

18:44
Опубликовано видео задержания участников массовой драки в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:10
Грибной чемпионат Волгоградской области может пройти в заочном форматеСмотреть фотографии
17:20
Мессенджер Max скачали более 40 млн пользователейСмотреть фотографии
17:13
В Волгограде фура насмерть задавила пешехода на ул. ЧереповецкойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Под Волгоградом задержали браконьеров с расчлененным лосемСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Бюст святителю Луке Крымскому открыли в Волгограде: фоторепортажСмотреть фотографии
16:40
В Волжском осудили 54-летнюю женщину, зарезавшую знакомую из-за флиртаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:34
Новым руководителем УМВД Волжского назначен Александр ЧисловСмотреть фотографии
15:54
Глава Облкомветеринарии Галина Аликова ушла с постаСмотреть фотографии
15:30
Чиновник-универсал Кривов покинул пост главы Облпроторга и ТЭК спустя 5 месяцевСмотреть фотографии
15:06
Песков анонсировал важное заявление Путина 2 октябряСмотреть фотографии
15:03
В Волгограде сотрудник похоронного бюро украл Iphone у покойникаСмотреть фотографии
14:26
Под Волгоградом «Газель» сняла «скальп» с легковушки на мосту через ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
С Днём сотовой независимости: Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздникСмотреть фотографии
13:32
Утекли? Бастрыкин заинтересовался отсутствием средств на ремонт у дубовской УКСмотреть фотографии
12:56
Под Волгоградом полицейские пролили свет на подноготную полусотни мигрантовСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде на дорогах появятся новые знаки и разметкаСмотреть фотографии
12:43
Под Волгоградом бухгалтеру из станицы грозит срок за хищение почти 7 млн рублейСмотреть фотографии
12:38
Теперь официально: Волжский переходит на новую систему оплаты за отоплениеСмотреть фотографии
12:12
Авария с мотоциклом в центре Волгограда попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:26
В Саратове мужчина ворвался на урок, чтобы запугать школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:57
50 на 50? Учёные РАН пообещали волгоградцам ещё двое суток геомагнитного штормаСмотреть фотографии
10:46
Роскачество: «воскресшие» покойники начали обманывать россиянСмотреть фотографии
10:26
«ГАЗель» врезалась в толпу людей в Астрахани: видеоСмотреть фотографии
10:23
Средняя зарплата волгоградцев снизилась на 344 рубляСмотреть фотографии
10:11
Под Волгоградом не нашлось желающих убрать свалку на месте столицы Золотой ОрдыСмотреть фотографии
09:24
«Невероятная наглость»: в Волгограде экологи засняли сброс стройотходов под окнами МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
В Волжском задержаны трое после массовой драки со стрельбой у «Вкусно и точка»Смотреть фотографии
08:41
Вспышка бруцеллеза закрыла на карантин ферму под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:19
В Ростове треснула многоэтажка на ИвановскогоСмотреть фотографии
 